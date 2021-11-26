宏達電(2498)與高雄市政府繼日前於高軟園區打造亞灣首座「5G XR O-RAN實驗場」後，最新宣布，雙方再度攜手合作舉辦首場2021 HTC開發者大會暨創新交流會「邁向元宇宙、5G高雄Flow」。

HTC VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲指出，HTC持續深耕高雄，舉辦2021年全台首場「HTC開發者大會暨創新交流會」，會中展示全新開發的虛擬展場，日前已應用於日本橫濱市亞洲智慧城市論壇(Asia Smart City Conference ASCC)，讓世界各國看見全3D虛擬的橫濱市智慧城市展場。未來也將把元宇宙能量帶入高雄，與更多在地創新團隊合作開發應用服務，促進未來全新數位生態圈及產業發展，共同帶動高雄轉型為科技智慧城市。

高雄市經發局長廖泰翔表示，元宇宙(Metaverse)是近期科技界最夯的趨勢，透過5G高速、低延遲特性，將帶來更真實及便利的沉浸式體驗。為此市府積極邀請HTC等國內外大廠合作，盼透過以大帶小模式，布局5G AIoT與元宇宙產業創新應用，其中本次活動展示由HTC與新創公司哇哇科技所合作研發的「5G XR多人密室共遊」就是最佳示範。

宏達電表示，活動中HTC為開發者示範VIVE Flow與VIVE Focus 3相關進階技術，如輔助快速建置更真實的虛擬場域、多人連線設置以及企業各類情境模擬訓練內容等設計工具，讓使用者進入更高階的沉浸體驗境界。此外，日前VIVE Focus 3針對商用場域所引入新的LBE模式，不僅擴增VR使用空間從15x15平方米至33x33平方米，還可以自行創建特定形狀邊界，享受更自由的的遊玩區域。新軟體另增加了「地圖分享」功能，它可以在同一空間內的多玩家間實現精確協同定位追蹤效果，採用Inside-out定位方式的VIVE Focus 3再結合「地圖分享」和LBE模式，可帶給使用者更自由行動的沉浸體驗。