大陸澎湃新聞26日引述日媒報導稱，日本將建軍民兩用衛星監測網，監測中俄超高音速武器。大陸《參考消息》日前也引述日媒報導，日本政府計畫在2025年前後發射3顆小型衛星以構建衛星監測網，相關實證實驗已提上日程。衛星網的用途除了防災救災和海洋監測以外，未來還可能被用於監控和追蹤中俄正在開發的超高音速滑翔飛行器（HGV）等武器。

報導稱，據多位日政府相關人士透露，岸田首相日前表示要對太空開發等尖端科技領域進行大膽投資。岸田內閣在本月19日敲定的經濟對策中，提出將成立規模為5000億日元的基金加強經濟安全保障。發射三顆小衛星所需的600億日元也將出自基金。

據稱，由小衛星組成的監測網被稱為「衛星星座」。小衛星的重量大概為100千克至500千克，可被發射至離地面400千米左右高度的低軌道，其在運行時通過自帶的感測器和攝像頭對地面和海洋情況進行監測。

報導指出，多顆衛星聯動運行可以增強資訊蒐集能力。如果發射衛星的數量超過30顆，幾小時內它們就可將監測範圍覆蓋全球。資訊蒐集衛星的造價比普通衛星低，一些民間企業也在大力開發此種衛星。

超高音速武器可在沿不規則軌道飛行，速度在音速的5倍以上，普通彈道飛彈沿抛物線飛行，軌道容易預測，但超高音速武器可在大氣層內滑行，難以被地面雷達發現和監測，攔截難度更大。不過，使用衛星監測網就可以從太空跟蹤超高音速武器的動向。

澎湃新聞報導，航太專家黃志澄表示，低軌道單顆衛星的重返周期比較長，無法持續跟蹤飛彈或超高音速武器，但如果多顆衛星組網，就可以接力持續跟蹤，而且低軌道監視衛星解析度高，滿足跟蹤紅外信號強烈的超高音速武器。

黃志澄指出：「以往發射的衛星重量較大，造價動輒幾億美元，如果在低軌道部署幾十顆或者上百顆衛星，耗資將非常龐大，但是隨著微小衛星技術的發展，成本大幅降低的同時性能還能趕上一些大衛星，因此低軌道衛星組網已經成為可能。」

從日本媒體公布的資訊來看，用於監視超高音速武器的小衛星在日本此前發射「超低軌道技術試驗衛星」基礎上研製而來，該衛星配備了電推進系統和高解析度成像設備，經過改進就可以用於監視超高音速武器。

2017年12月23日，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）研製的「超低軌道技術試驗衛星」（SLATS）由H-2A運載火箭發射成功，衛星重400千克，設計壽命2年。該衛星是世界首顆具有變軌能力的超低軌道衛星，將在軌驗證超低軌道高度保持，高解析度對地觀測等一系列關鍵技術。

該衛星發射後，航太專家就分析認為，該試驗衛星具備很強的軍用潛力，可以用於對地偵察。日本軍事航太發展經常採用寓軍於民的策略，這次監視超高音速武器衛星計畫是寓軍於民的最新例子。

但即使耗資相比以往有很大程度降低，但還是需要不少資金。據日本《讀賣新聞》報導，構建能夠覆蓋全球的衛星監測網需要耗費鉅資，日本政府正在考慮加入美國的監測網，或與民間開展合作。