行政院長蘇貞昌日前赴新北汐止參加公投說明會，由於正逢下班尖峰時段，各路口實施交通管制，引發民眾民怨炸鍋，對此，行政院發言人羅秉成表示，管制造成困擾「金歹勢（台語）」，請多包涵。聽完羅秉成回應，有網友怒回，本來不想投公投，現在考慮轉賭爛票了，因為只有這時候才能出怨氣。

反萊豬等四項公投將於12月18日投票，蘇貞昌24日晚前往新北市汐止區的公投說明會，由於適逢下班通勤時間，不少民眾在汐止最大社群「汐止集團」抱怨交管嚴重影響下班時間，一個路口要等10分鐘以上，十分擾民。

文傳會前副主委鄭照新昨（25日）在臉書痛批，周三晚上的汐止交通，出現不尋常的塞車，已經都過了7、8點，新台五路以及高速公路閘道仍壅塞不堪，經「汐止社團」分享，得知竟是蘇貞昌前來宣講「四個不同意」，交管擾民害汐止交通大亂。

面對交通管制引發民怨，羅秉成則回應，「四項公投行政院是反方，當事人，院長帶頭下鄉說明不同意立場，執行公務也是義務，過程有些會在上下班時段，管制造成困擾『金歹勢』，請大家多包涵」。

對於羅秉成的回應，許多網友在報導相關新聞的《Yahoo！新聞》和《中時新聞網》下方留言，其中有些單則達695多則留言，多數痛批政府，「現在連公投也要造勢，台灣太會搞政治秀，不曉得又花了多少錢」、「要動員阿，不然沒人」、「民進黨以前批評國民黨花納稅人的錢，現在花得倒是挺爽的，而且還花得很狠」、「一句金拍謝就打發了？反正塞到死是你家的事，我們都是一路綠燈，順得很」、「請告訴我為何要包涵，我本來懶的去投，現在考慮轉賭爛票了」。