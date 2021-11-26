關節炎是種與生活有關的慢性病，會經過多年逐漸惡化，由輕度變得嚴重。如果能提早做好養護，即便年齡增長，依舊有機會減緩關節卡卡的時程並強化靈活程度。對此，除了適度運動、補充葡萄糖胺、軟骨素等保健品之外，日常食物裡還有許多關節需要的支持營養素，均衡食用不但能降低發炎機率，更有助控制體重、體脂。

專家指出，其實不需要對飲食習慣進行重大調整，只要按照這些簡單的步驟，就能保持關節靈活：

1.减少攝取多餘的卡路里

如果能保持標準腰圍，减掉多餘的體重，首要好處就是關節壓力大減。降低攝取卡路里的好方法是：少吃、避免含糖食物和飲料，以五穀雜糧與蔬果、白肉作主食搭配。

2.多吃水果和蔬菜

蔬果富含多元植化素，可以保護細胞免受損傷。尤其像是花椰菜、胡蘿蔔、彩椒和高麗菜等，富含的植化素有助於減輕關節炎症和疼痛。

3.攝取ω-3脂肪酸

ω-3脂肪酸也有助緩解關節疼痛，專家建議至少每週吃兩份海魚，像是鱒魚、鮭魚、鯖魚、秋刀魚等都是好選擇。

4.用橄欖油代替其他脂肪

一項研究指出，橄欖油中一種被稱為oleocanthal的化合物，具有與止痛藥成分「布洛芬」相同的抗發炎作用。如果想在日常添加橄欖油而不新增額外的熱量的話，可以用優質橄欖油代替其他脂肪，如沙拉油、奶油等。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

5.獲得足够的維生素C及維生素E

維生素C是關節健康的關鍵元素，有助於建立膠原蛋白和結締組織。冬天當季的柑橘類水果、蘋果、草莓、紅辣椒、花椰菜、高麗菜等蔬果，維生素C的含量都相當豐富。此外，大多數綠色蔬菜及全穀類則富含維生素E，具抗氧化與抗老化功效，是維生素C的好夥伴。

6.避免高溫烹飪及加工食品

在高溫下烹調的肉品會產生被稱為高級糖基化終產物（AGEs）的化合物，是引起發炎的兇手，除了導致關節炎，還與心臟病及糖尿病也有關。少吃烤肉、油炸物、燒烤及精緻澱粉、甜食以及加工食品，不但可以降低膝關節發炎機率，更能減緩衰老程度。