警方查看雙方交談內容，發現對方聊天內容文法及語意不通順，且飛行員照片也是網路隨意下載的圖片，急忙向宋女表示，「你不要再跟他回覆了、他是騙你的啦！」(高雄市旗山分局提供／林雅惠傳真)

詐騙集團手法層出不窮，最近也搭上「疫情哏」，高雄市美濃區63歲的宋姓熟女，因帥哥飛行員網友自稱不慎染上新冠肺炎，需要5萬元醫療費，要求女子匯款，宋女信以為真，24日準備從銀行匯錢時，被行員察覺異狀，通知警方到場協助，及時阻斷這場騙局。

宋女因匯款有異被行員識破，警方到場關心詢問，宋女吞吞吐吐表示，她於網路通訊軟體LINE認識自稱是一名飛行員的男子，該名男子必需經常來往世界各地，因旅程中不慎染上新冠肺炎，日前哭訴向她表示，急需新台幣5萬元的醫藥費。

宋女說，這名男子不但傳送多張個人帥氣長相的照片，還每天對她噓寒問暖，讓她感受溫馨甜蜜，為了幫助他，才急忙趕到合作金庫銀行，要匯「救命錢」救網友。

警方查看雙方交談內容，發現對方聊天內容文法及語意不通順，且飛行員照片也是網路隨意下載的圖片，急忙向宋女表示，「你不要再跟他回覆了、他是騙你的啦！」

宋女一開始還半信半疑，直到員警拿出網路上案例，苦口婆心婉轉勸說，她才恍然大悟，打消匯款念頭，並感謝警方與行員及時阻詐，保住她的儲蓄。

警方呼籲，過去電話詐騙因越來越少人上當，詐騙集團改用交友軟體或是通訊軟體，利用網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，設下愛情圈套，透過聊天聊出感情，再開口騙錢，民眾千萬勿輕易上當，尤其現在防疫期間，詐騙集團搭上疫情線，用各種理由讓民眾受騙上當，呼籲大家遇到可疑電話，可撥打165或110向警方求助。