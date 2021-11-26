1名網友日前發現住家公寓1樓外騎樓，有鄰居從樓上自家窗戶拉出1條延長線到1樓，直接為停好的電動機車充電，而且一充就是整晚，讓他十分擔心萬一下雨走火恐釀災，希望對方將電池帶回自家充電就好；照片曝光讓網友們震驚，怒說「上網搜尋電動機車充電致災新聞，印出來貼在車上」、「太誇張了」。

1名網友在臉書「爆料公社」發表1張照片，照片中是1處公寓的1樓門外，上方從某戶窗外有1條延長線直接拉到1樓，替停在下方的電動機車充電，鄰居們看到後相當驚恐，原PO發文說「最近傷人事件頻傳，該如何告知鄰居，電動車電池拔上去充電，又不會和鄰居結怨，她經常這樣拉延長線，一充就是整晚」。

1名網友日前發現住家公寓1樓外騎樓，有鄰居從樓上自家窗戶拉出1條延長線到1樓，直接為停好的電動機車充電，而且一充就是整晚。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友則留言說「是要等火燒車才會怕嗎」、「用疑問的說：你都這樣充電又沒顧，都不怕哪天失火哦」、「上網搜跟電動機車充電致災的新聞，印出來貼在他車上」、「我們這社區的從八樓拉線到一樓充電，我每次經過每次都幫他拔掉，太誇張了」、「我家也是，請問一下這個可以去哪個單位檢舉」。

先前也有另名網友發現住家大樓有住戶從自家將1條超長延長線，自3樓窗戶拉到1樓停車場，當場為電動機車充電，怒批萬一進水漏電，恐導致整棟大樓失火受害，他向該對方說明此事，對方還解釋因為剛搬進來，不知道此規定，他則不滿地說「這是基本常識好嗎？一句不知道就可以做這麼危險的動作」。