最新SOLIDWORKS 2022版本正式發布，由SOLIDWORKS和台灣總代理實威國際（8416）所主辦的「SOLIDWORKS 2022創新日」活動，首次以線上直播的方式舉行，總計超過1300位研發設計人員參與。

活動主軸以完全使用SOLIDWORKS設計、獲得德國紅點設計大獎的”Nemo”個人型潛水艇作為這次活動的亮點。議程上除了包含最受矚目SOLIDWORKS 2022的新增功能外，還呈現了各領域業界案例分享，更展示SOLIDWORKS 2022與全新雲端協作平台3DExperience Works的無縫結合，幫助設計者以更創新、更快速的方式展開工作，加速實現智慧製造。

當日開場由實威國際總經理 許泰源與大家互動拉開序幕。還特別邀請到SOLIDWORKS大中華區副總裁 吳俊杰分享許多SOLIDWORKS在全球的經驗。專精半導體領域的梭特科技執行副總曾廣輝、以及威強電設計總監黃聖皓，以創新、智能整合的設計理念為題，介紹了設計的創意和發展曲線。

SOLIDWORKS 2022，收集了全球數千位使用者提出的增強功能解決方案需求，新增更強大的功能讓使用者可以在最短的時間內大幅提高設計和製造的生產效率，同時快速的開發出優質產品，並將原有的複雜數位化設計細節，成功的簡化讓使用者得心應手，以及SOLIDWORKS Simulation，SOLIDWORKS PDM和SOLIDWORKS Manage的改進，提供SOLIDWORKS設計製造解決方案更多動力。

在這個講求高效整合的時代，全新推出的雲端協作平台3DExperience Works同樣為使用者提供無縫整合的設計體驗，可以更快速的從概念到製造出產品，都能在「雲」環境中完成。即時捕捉設計靈感、增加生產力，達到設計與製造無障礙的境界，讓所有的設計都充滿了無限的可能。