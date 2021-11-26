遠東SOGO忠孝館冬季小農市集，從2018年7家開始逐漸擴大規模，昨（25日）起至28日限期4天展出，這回帶來「山海里的鮮味舖」，集合75家生產者，是生產者和關注友善環境的消費者期間限定的聚會，透過市集也為彼此接上最後一哩路，SOGO表示，夏季因疫情停辦，這回冬季業績可望比照去年同期超越500萬元。

「HOJA」飯丸（左），每個70元，每天限量80個；秋收時令九宮格飯丸便當（右），每個400元，每天限量10個。（郭家崴攝）

小農市集主理人林淑真同時是「珠寶盒法式點心坊」、「TAKE FIVE五方食藏」主理人，她深諳各地食材，在五方食藏店內也常做時令餐桌、小農市集，並提到這次的「山海里的鮮味舖」呼應「里山倡議」，訴求友善環境的概念，推薦冬季的魚肉吃起來肥美、也可買到秋收的新米。飲食生活作家韓良憶表示，與其花小錢吃不知道來源的蔬菜、魚肉，她會買一把吃得安心的好菜、好吃的魚好好地吃，是友善環境最好的方式。

「五方食藏」手工腸堡180元。（郭家崴攝）

這次的展覽，「台灣原味」花生醬使用台灣9號花生、手炒白甘蔗蔗糖，保有新鮮原味；加一匙「梅干醬」可使餐食美味加分。屏東「TC巧舖」帶來台灣在地可可製作的金牌巧克力；台東的「辛香深淵」有款多年深耕的優質辛香料。

初登場的「農場晃晃」同時飼養牛、雞、豬等蓄產，新鮮直送；魚牧推薦有「湧生海洋」的野生午魚及「邱家兄弟」的生態飼養虱目魚、鱸魚與白蝦。因應今年入冬較早，雲林的「豐園畜牧」的蔬菜羊肉鍋、當歸悶羊皮；與「搖滾雞」的元氣雞湯、「草本誠食」的丹參滴雞精等，都適合當冬令補品。

「邱家兄弟」無刺虱目魚肚180g，1片原價185元、3片特價500元。（SOGO提供）

現場的美味熟食舖可吃到「五方食藏」手工腸堡，台灣安格斯黑牛三明治、墨西哥辣醬飯；「HOJA」每天限量10個的秋收時令九宮格飯丸便當，每天限量80個的飯丸。

「南島秧滿田」台東關山米500g，原價100元、特價90元，限量12包。（SOGO提供）

「峰漁佳食」好漁夫鱸魚水餃，1包20顆，原價240元、特價210元。（SOGO提供）