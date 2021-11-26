世界衛生組織（WHO）官員周四表示，世衛組織正在監測一種在南非新發現的新冠變種病毒，其刺突蛋白出現許多突變。該國際公衛組織將在周五召開一場特別會議，討論這個新變種病毒對疫苗和療法可能造成的影響。

世衛組織表示，這種名為B.1.1.529的新冠變種病毒在南非發現，目前只有少數病例。

世衛組織新冠技術小組負責人范科霍芙博士（Dr. Maria Van Kerkhove）在該組織的社群媒體直播時說：「我們對此還不是很了解。我們所知道的是這個變種病毒有大量的突變。令人擔心的是，當突變如此多時，可能會影響病毒的行為」。

范科霍芙表示，病毒進化工作小組將決定B.1.1.529新冠變種病毒要列為「需留意變異株」（Variants of InterestVOI），或是「高關注變異株」（Variants of ConcernVOC），之後世衛組織將給該變種病毒指定一個希臘文名稱。

此時正值世界各地將進入年底節慶期，但近來新冠病毒確診數卻急速增加，世衛組織公布的熱點遍及所有地區，尤其是歐洲。

英國已宣布自周五中午起，禁止來自南非等6個非洲國家的航班。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）周四在宣布該旅行限制的推文中表示，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）正在調查一種新的變種病毒，雖然還需要更多數據，但我們現在將採取預防措施。

南非科學家Tulio de Oliveira在由該國衛生部召開的記者會上表示，新發現的變種病毒刺突蛋白上有超過30種突變，其中多個突變與抗藥性提高有關，這可能降低疫苗的有效性，還有一些突變會提高該病毒的傳染力。

該變種病毒已經在豪登省（Gauteng）迅速傳播，南非最大的城市約翰尼斯堡（Johannesburg）即位於該省。南非衛生部長Joe Phaahla在記者會上表示，約翰尼斯堡是南非的樞杻，因此當豪登省的疫情升高時，可以肯定的是接下來幾天，陽性率和確診數將開始上升。他並表示，在波札那（Botswana）和香港也發現了這種變種病毒。