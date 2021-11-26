就讀國小的女兒字跡絕美，女網友驕傲透露「連班導都佩服」。（圖／翻攝自小一聯盟）

即便學習逐漸數位化，多數國小學生仍舊得練習寫生字，一名網友因為自己寫字不好看，因此安排小孩去上硬筆書法課，不用花很多時間學習，效果就很不錯，並貼出小二女兒的字跡供大家參考，秀麗工整的字完全看不出來出自小學生的手，吸引5千多人朝聖，引起網友討論，不少家長看了超心動，忍不住狂問要去哪裡學。

一名網友日前在臉書社團《小一聯盟》發文表示，因為自己的字很醜，所以讓小孩去學習硬筆書法，各縣市都有老師在教，每天不需要花很多時間練習，就可以有很好的成果，現在就讀國小六年級的女兒的字，連班導師都很佩服。接著他也貼出就讀小學二年級女兒的字供大家欣賞，推薦大家可以讓孩子去學習看看。

該網友坦言，現在的小孩什麼都要學真的很忙，因此很多人其實沒空去學其他東西，因此他也決定要分享硬筆書法的幾個原則，掌握之後字也會變得很漂亮。

不少網友看了原PO分享的照片，畫面中的字跡工整秀麗，讓人難以想像出自於小二孩童的手。「太強了， 比寫字寫得好的大人還漂亮」、「想看看小六女兒的字」、「字太美了，看了好激勵人心」，因此也有許多人留言狂問要去哪裡學，甚至還有網友直呼，我是大人也好需要學習，看了小朋友的字這麼美，著實有些自慚形穢。

不過，也有家長看了感嘆地說，原PO女兒的基礎應該不錯，雖然也想讓家裡的熊孩子學著把字寫漂亮，但首先得先讓他們學會正確的握筆方式。另也有家長擔憂去學寫字反而會壓縮到孩子閱讀的時間，對此，原PO也留言回應，就讀小二的女兒每周只上2小時的硬筆書法課，而每周的作業也只有10個字要寫，其實不會花太多時間。