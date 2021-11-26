櫃買本周四場主題業績發表會，在22日的「生技醫療」、23日的「半導體」、以及25日的「富櫃200」等三場主題業績發表會後，今（26）日「5G應用」主題業績發表會登場，由神準（3558）、建榮（5340）、其陽（3564）等3家上櫃公司與會，將以線上直播方式說明業績。

櫃買中心表示，伴隨5G及相關應用的蓬勃發展，加以政府持續推動臺灣5G行動計畫，26日「5G應用」主題，邀請網通大廠神準、電子級及工業級玻璃纖維布研發製造商建榮、以及網安設備廠其陽等3家公司。下周一（29日）還有「電子商務」主題業績發表會，由網家公司說明最新營運表現及營運展望。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站，提供投資人查詢及點閱觀看。