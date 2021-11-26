ANTHONY EDWARDS CAUGHT A BODY...but it didn't count pic.twitter.com/xsjsaID0op — Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2021

在25日灰狼與熱火比賽下半場，灰狼「狀元郎」愛德華茲跟熱火明星前鋒吉米巴特勒爆發激烈衝突，愛德華茲賽後更狂嗆對方，「巴特勒不會真正打架的，他只是玩一些嚇唬菜鳥的把戲罷了，這種做法對我完全沒用！」事實上愛德華茲說到做到了。

這場比賽打到第3節，吉米巴特勒突然從愛德華茲手上把球搶走，愛德華茲也毫不客氣回推巴特勒一把，兩人直接在場中對峙，氣氛頓時相當火爆，裁判最後決定兩人各吹1次技術犯規，企圖就此息事寧人，不過愛德華茲早就準備好找回來。

因為愛德華茲這場比賽最後拿下33分、14籃板及6助攻，帶領灰狼113比101撲滅熱火，表現完全壓過只拿16分、8籃板及5助攻的吉米巴特勒，愛德華茲更在末節上演暴力橫扣熱火後衛文森戲碼，可惜卻遭裁判認定是進攻犯規不算。

畢竟當年吉米巴特勒也曾待過灰狼，跟唐斯、威金斯等人都處得不太愉快，甚至還罵過他們太軟，不過唐斯與威金斯個性比較溫和，幾乎都沒有回嗆巴特勒，如今碰上同樣硬脾氣的愛德華茲，巴特勒可說踢到鐵板了，不只輸掉比賽，也輸了面子。