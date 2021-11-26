中山醫院家醫科醫師陳欣湄，用深入淺出的方式解答民眾對看診的疑難雜症，成為各大談話節目力邀對象，常在臉書和網友互動的她，昨（25日）突然發文表示2星期前安排例行乳房超音波檢查，診斷出長了新的腫塊，讓她心情相當煎熬。

陳欣湄表示有段時間沒有在臉書發文，主要是2星期前安排例行乳房超音波檢查，原以為會得到醫師相同答案：「沒問題，我們下一次追蹤」，沒想到卻被告知長了新腫塊，雖然看起來沒問題，但需要做切片，即便醫師的說法用詞讓人很放心，但從切片到檢查這兩週，她坦言內心相當煎熬，心中還設想出一百種可能，但也只能不斷安慰自己早期治療是好事。

陳欣湄雖然安排切片檢查，但因為工作太滿，切片做完就直接上診，好在收到結果通知腫塊是「良性」，只要正常時間追蹤就好，才讓她放下心中一塊大石，坦言：「真的感覺好輕鬆，生活又回到軌道的感覺真好」，經過這件事情後，她表示更能了解身為病人心情，也能將心比心了解每個診間病人的心情，是這一次事件最大收穫。

對此，有許多相同經驗的網友也留言：「有同樣經歷，短短等待時間，卻漫長難熬」、「我的甲狀腺腫瘤，也是因為體檢才提早被發現，才能趁沒事的時候單側切除」、「我也正在等待我的脖子腫塊的ct檢查報告，非常的煎熬，但還是要等」。