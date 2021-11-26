今年韓國小姐選拔冠軍由26歲的崔瑞恩（최서은）奪下，崔瑞恩本名崔尚熙（최상희，音譯），有雙大眼和高挑火辣身材，加上白皙肌膚，臉蛋看起來還跟女團AOA成員雪炫有些神似，讓她一戰成名，崔瑞恩不僅擁有出眾外貌還是學霸，更擁有藝術氣質，她也希望未來自己能夠成為演員。

綜合韓媒報導，崔瑞恩去年就曾以本名參加韓國小姐首爾區的選拔，雖然順利進入決賽，卻沒有奪下最終名次，這次她用新名字捲土重來，也成功摘下韓國小姐「真」的名號，由於曾在美國紐約普瑞特藝術學院留學，崔瑞恩回國之後成為藝術家，原本的夢想則是成為策展人。

往年韓國小姐參賽年齡限制為18至26歲，今年制度放寬到28歲，已經26歲的崔瑞恩在親友的鼓勵下參賽奪冠，也讓她忍不住笑虧自己：「我大概是歷年來年紀最大的韓國小姐。」她也表示，自己會得獎很可能是因為今年選拔標準更傾向能夠展現多方面魅力的女性。

崔瑞恩期許自己，能表現出符合這個時代的韓國小姐魅力，未來有機會的話，也希望能成為演員，而她的IG簡介上也立刻掛上「2021 Miss Korea 真」的稱號，從奪冠到現在IG粉絲追蹤人數已經突破萬人，崔瑞恩未來的表現也指日可待。