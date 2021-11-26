【互動直播室】蔡英文到場林昶佐現身！扶轎爲青山王聖誕祝壽 正日遶境起駕

2021台北市萬華區青山宮「青山王祭」相關活動昨(25日)開跑，場面相當熱鬧，今(26日)為正日遶境，總統蔡英文、內政部長徐國勇今(26日)也受邀參加起駕儀式，現場有不少信徒都現身參與，場面相當熱鬧。另外，無黨籍立委林昶佐等政治人物也現身活動現場。

「艋舺青山宮暗訪暨遶境」俗稱「艋舺大拜拜」，為台北三大重要祭典活動之一。總統蔡英文表示，每一年這時候都會來這邊拜拜，艋舺大拜拜要感謝主委跟委員一起舉辦此活動，也要提醒大家要繼續防疫，還沒打第二劑疫苗的大家也要記得，然後口罩還是要戴，更要常洗手，保護自己和家人，也要祈求青山王保佑大家健康平安、國泰民安。

另外，無黨籍立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷免案連署人份數門檻為2萬4475份，但初審距離過關門檻相差2358份，需再補件。台北市議員鍾小平及領銜人鄭大平日前也繳交6600份補件連署書。而該罷免案是否會成立，也成外界關注焦點。