高盛策略師25日（周四）表示，美國聯準會（Fed）可能會自明年1月起將每月縮減購債規模倍增至300億美元，這會使疫情期間啟動的購債計畫提前至3月中結束。

由Jan Hatzius領導的分析師團隊發布報告指出，「Fed官員對於加速退場的態度愈來愈開放，可能反映過去兩個月高於預期的通膨，也顯示官員也比較不擔憂這會對金融市場造成衝擊。」

儘管高盛認為縮表會加快腳步，但預料Fed仍會到明年6月才啟動升息，估計全年升息三次。