曾在阿姆斯特丹光節大放異彩，且在IG廣為流傳的雕像裝置《趨Absorbed by Light》，因為反思科技的冷漠，讓不少人會心一笑，產生共鳴，日前在高雄港碼頭開箱，將在27日晚間6時正式點亮，成為明年台灣燈會第1件作品。

雕像裝置《趨Absorbed by Light》。（高巿府提供）

駁二大港橋旁碼頭上，近日出現神秘木箱，引起遊客好奇、打聽。其實這是2022台灣燈會在高雄，位於愛河灣主場第1件將亮相的作品，由英國Gali May lucas與德國Karoline Hinz兩位藝術家共同合作的《趨Absorbed by Light》。

雕像裝置《趨Absorbed by Light》。（高巿府提供）

高雄市副市長史哲與副祕書長郭添貴、觀光局長周玲妏日前為這件作品共同開箱測試燈光，並預告27日晚間6時將正式點亮。史哲表示，闊別20年高雄再度主辦台灣燈會，希望透過雙主場，帶給大家不一樣的城市風貌。

雕像裝置《趨Absorbed by Light》是為2018年阿姆斯特丹光節打造，由3人並排坐在長椅上，手拿手機各有姿勢，作品中央還有個空位，每個人都可以坐著成為作品的一部份，巧妙體現智慧型手機照亮了生活，也綁架了自由。