惡狼醫師誆騙不戴套殺致癌病毒，「魔笛」治病劣跡遭踢爆。

據《紐約郵報》24日報導，義大利1名人稱「魔笛醫師」的婦產科醫生米聶羅(Giovanni Miniello)，近日診治1名女病患時，誆騙女病人感染罹癌病毒，要靠他「不戴套進行人與人的連結」，將抗體注入體內才能夠痊癒，而遭女病患找媒體偷拍並披露劣跡。

報導指出，現年60歲的米聶羅為義大利南部城市巴利(Bari)的婦產科醫師。當時，雖然婦人抹片檢查呈現陰性；他卻誆騙前來求診的33歲病患感染人類乳突病毒(HPV)。這種病毒透過性行為傳播，並導致人罹患癌症。

他宣稱，「我已拯救許多地方媽媽免於癌症的荼毒，經我人與人連結的病患，事後篩檢都呈現陰性」。一番話聽得名叫瑪麗亞的女病患嬌軀一震，怒不可遏的她決定向媒體爆料，將淫魔醫師劣行公諸於世。

Italian doctor, Dr. Giovanni Miniello resigns after he's caught half-naked in a hotel room with a female 'patient' offering to cure her illness by having sex with her (photos)https://t.co/Ridu6jZQ6Z — EmpressiveNaija (@EmpressiveNaija) November 25, 2021

瑪麗亞指控，這頭惡狼宣稱自己是「貧乳控」，喜歡胸部小的女生，還不正當的觸摸她胸部。隨著瑪麗亞問她自己巴氏抹片檢查結果時，他更提議來一場人與人連結的療程。

隨著瑪麗亞向新聞節目爆料，該節目找了1名女演員假扮患者求診。米聶羅也正如瑪麗亞控訴，跟該演員說她的子宮頸上出現白點，這代表遭到人類乳突病毒感染。不過免煩惱，只要他掏出「魔笛」將「疫苗」注入體內，女子體內自然會產生強大的抗體與免疫力。

當女演員問難道不用戴套嗎，「魔笛醫師」泰然地回道，「套套無法讓妳從我的抗體中獲益」。這時，1名記者衝了進來，驚得已經脫到半裸的「魔笛男」虎軀巨震。

#Europa | El Dr. Giovanni Miniello, de 60 años, un ginecólogo en Bari, fue el objetivo de una investigación encubierta de televisión.



https://t.co/vvXCaGDevQ — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 25, 2021

他辯解，「我都是為了我的研究才這樣做，我也是為了拯救病人」。「我從醫40多年來拯救數百名女病患。……這次診療只是拿研究成果作為替代性療法。我從來沒有強迫女生跟我發生性關係」。

隨著影片曝光，至少15名女性出面證實接受過奇妙魔笛的診療。警方表示，目前接受到的報案約10多起。這些婦女聚在一起，有些人願意挺身而出，有些人則害怕二次傷害而踟躕不前。檢察官已正式調查。