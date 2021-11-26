據《紐約郵報》24日報導，義大利1名人稱「魔笛醫師」的婦產科醫生米聶羅(Giovanni Miniello)，近日診治1名女病患時，誆騙女病人感染罹癌病毒，要靠他「不戴套進行人與人的連結」，將抗體注入體內才能夠痊癒，而遭女病患找媒體偷拍並披露劣跡。
報導指出，現年60歲的米聶羅為義大利南部城市巴利(Bari)的婦產科醫師。當時，雖然婦人抹片檢查呈現陰性；他卻誆騙前來求診的33歲病患感染人類乳突病毒(HPV)。這種病毒透過性行為傳播，並導致人罹患癌症。
他宣稱，「我已拯救許多地方媽媽免於癌症的荼毒，經我人與人連結的病患，事後篩檢都呈現陰性」。一番話聽得名叫瑪麗亞的女病患嬌軀一震，怒不可遏的她決定向媒體爆料，將淫魔醫師劣行公諸於世。
瑪麗亞指控，這頭惡狼宣稱自己是「貧乳控」，喜歡胸部小的女生，還不正當的觸摸她胸部。隨著瑪麗亞問她自己巴氏抹片檢查結果時，他更提議來一場人與人連結的療程。
隨著瑪麗亞向新聞節目爆料，該節目找了1名女演員假扮患者求診。米聶羅也正如瑪麗亞控訴，跟該演員說她的子宮頸上出現白點，這代表遭到人類乳突病毒感染。不過免煩惱，只要他掏出「魔笛」將「疫苗」注入體內，女子體內自然會產生強大的抗體與免疫力。
當女演員問難道不用戴套嗎，「魔笛醫師」泰然地回道，「套套無法讓妳從我的抗體中獲益」。這時，1名記者衝了進來，驚得已經脫到半裸的「魔笛男」虎軀巨震。
他辯解，「我都是為了我的研究才這樣做，我也是為了拯救病人」。「我從醫40多年來拯救數百名女病患。……這次診療只是拿研究成果作為替代性療法。我從來沒有強迫女生跟我發生性關係」。
隨著影片曝光，至少15名女性出面證實接受過奇妙魔笛的診療。警方表示，目前接受到的報案約10多起。這些婦女聚在一起，有些人願意挺身而出，有些人則害怕二次傷害而踟躕不前。檢察官已正式調查。
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