台中市一名近八旬婦人外出運動，疑腳步不穩跌倒，婦人雖無明顯外傷，員警代為聯繫家屬，堅不送醫，還央求勿撥打電話給家人，在警方勸說下，才同意至警所稍事休息，耐心詢問才知婦人擔心影響女兒工作，跌倒受傷也選擇自己想辦法解決，讓人聽聞感到不捨，老嫗等到女兒下班，順利將其平安接返家。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員陳茂榮執行巡邏勤務，巡經五權五街口見一名路人頻頻招手，立即停車了解得知78歲廖姓老嫗外出運動，疑似腳步不穩跌倒，無法起身，經員警初步檢視雖無明顯外傷，仍不斷勸說老嫗就醫檢查，並代為聯繫家屬。

老嫗女兒表示，平常都在外地上班，返家時通常都已經深夜，這段期間都是媽媽一個人獨自在家，深知母親害怕打電話會影響到其工作，自己既無奈又感到愧疚，看到媽媽在警所受到警察關懷照護，頻頻感謝員警的幫忙，直呼，「原來這就是最貼近民心的感受」。

南屯派出所所長江松泳表示，警察維護治安、交通外，第一線處理民眾事務，應秉持「視民如親」，以「同理心」之態度，讓民眾感受到警察溫暖的一面，提醒民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，以防止走失及緊急連絡時通報。