歐股周四收漲。由於擔心歐洲各地新冠病例數上升，投資人紛買進防禦性的公用事業股，推升大盤上揚。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌2.03點或0.42%，為481.72點，為連二漲。在經濟不確定期間被視為更安全押注對象的公用事業股和醫療股，周四出現領漲。

德國加強氣候保護的努力，包括加快再生能源擴張和加速擺脫煤炭依賴，也都推進公用事業股表現。

科技股上漲0.6%，為近6個交易日首次的上漲。此前公債殖利率在的高升，衝擊了高成長股表現。

美國周四因感恩節假期而休市，也減弱了歐股交易活動。

歐洲多地的病毒感染人數正在破紀錄，讓歐洲再次成為全球疫情的暴風中心。

義大利對不願接種疫苗的民眾加強了活動限制。法國表示，口罩再次成為公共場所的強制措施，特別是在室內空間。

IG資深市場分析師Joshua Mahony說，新冠傳染病仍是歐洲經濟最大的隱憂，但是我們卻看到德股和法股在周四都上揚。

法國酒商人頭馬君度(Remy Cointreau)大漲13.4%，股價來到歷史新高的212歐元。由於全球對白蘭地的強勁需求，該公司上半財年營業利益優於預期，並且上調全財年展望。

酒商同業保樂力加(Pernod Ricard)上漲2.5%，帝亞吉歐(Diageo)上漲1.0%。

瑞士人壽(Swiss Life)漲3.6%。該公司宣布推出10億瑞士法郎(約10.7億美元)新的股票回購計畫，並且提高派息率。

挪威的Adevinta跌7.2%。該全球最大分類廣告公司宣布，上季營收的增幅低於預期。