投資人預期美國聯準會將加快讓激勵措施退場並提前升息，以遏制不斷升高的通膨，使近來金價受到打擊，周五黃金價格料將創下5個月來最大單周跌幅。

目前現貨金價格上漲0.2%，報每盎司1792.62美元。美國黃金期貨目前漲0.5%，為每盎司1793.90美元。

美國金融市場因感恩節休市，隔夜市場在缺乏題材帶動下交投清淡，倫敦布蘭特期金上漲0.12%，收在每盎司1790.70美元。

分析師表示，對通膨的擔憂略佔上風，為金價帶來提振。

本周以來黃金價格已下挫逾2.8%，料將創下6月18日以來表現最疲弱的一周。

美元指數大致持平，距離本周稍早觸及的16個月高點不遠，對於持有其他貨幣的買家而言，美元走強，以美元計價的黃金將變貴。

高盛策略師周四出具報告指出，聯準會可能自明年1月起，將縮減每月購債規模的速度加快一倍，至300億美元，並在3月中旬以前結束這個新冠疫情時期推出的量化寬鬆計畫。

縮減激勵措施和升息往往會推升政府公債殖利率，這將提高持有無息黃金的機會成本。

其他貴重金屬方面，目前現貨銀價格近持平，報每盎司23.56美元。現貨鉑金跌1.07%，報每盎司984.61美元，現貨鈀金漲0.57%，為1870.33美元。