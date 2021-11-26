JKF性感女郎兼知名直播主賈曈瞳24日凌晨獨自一人徘徊在新北是板橋莒光路某家超商外，剛好巡邏員警經過，見她神色突然有異且因行蹤詭異，立刻上前盤查，未料在她口袋內搜出重約9公克毒咖啡包3包，員警立刻將她逮捕，並移送新北地檢署。檢方複訊後諭令5000元交保。

警方調查，派出所副所長楊鈞凱、警員李羽騰、宋雯婷執行在24日深夜進行巡邏勤務時在板橋莒光路發現賈女在超商外遊蕩，形跡可疑，立刻上前實施盤查。

經賈女同意實施搜索，當場從其右後褲袋扣得毒品咖啡包3包(總毛重:9.3公克、淨重：6.0)，警方初步檢驗呈安非他命陽性反應及卡西酮陽性反應，當場將賈女逮捕，並帶回派出所採驗尿液及製作筆錄，全案依毒品危害防制條例解送臺灣新北地方檢察署偵辦。

賈女坦承持毒，偵訊後並移送新北地檢署複訊，檢方連夜偵訊，訊後諭令5000元交保。

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