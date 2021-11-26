國民黨立委陳以信22日質詢外交部部長吳釗燮，外交部今年亞太司預算，為何把協助向日本索償「台籍慰安婦受害人補償費」字眼全部刪除掉。陳以信25日指出，針對此事，他已與國民黨立委聯合提案，要求外交部在明年預算書中，把「台籍慰安婦權益與尊嚴」列回來。此消息引發熱議，網友痛批蔡政府「太冷血」。

陳以信22日質詢外交部部長吳釗燮，是因為慰安婦補償費拿到了，所以政府不再出面做這事？還是嫌「慰安婦」三個字太刺激，吳釗燮不敢得罪「親愛大哥哥」，為討好日本而自己設限拿掉呢？陳追問，蔡政府轉型正義喊這麼大聲，為何慰安婦阿嬤的轉型正義不重要？為何蔡政府不敢為阿嬤們爭口氣？陳更質疑總統蔡英文，「對得起小桃阿嬤蓮花阿嬤，和其他慰安婦阿嬤在天之靈嗎？亅

陳以信25日在臉書發文，刊出一張立法院主決議的照片，強調政府總預算每分錢都是民脂民膏，審查預算一定要錙銖計較，但政府透過預算宣示政策立場，有時可能還要更重要。就像台籍慰安婦向日本求償的事，今年外交部預算書刻意刪除，為此他嚴厲質詢吳釗燮；25日在外委會審查外交部預算，他與國民黨委員聯合提案通過主決議，要求外交部在明年預算書中，把「台籍慰安婦權益與尊嚴」列回來。

此文迴響熱烈，網友紛紛留言：「蔡政府連這種預算都刪得下去，實在太冷血」、「可恥的外交部，對得起那些在日本侵華悲苦下的婦女嗎？媚日政府」、「花其它的執政黨都不手軟，獨獨砍掉這一項也很乾脆」、「台灣被看沒有實在不是沒原因」、「陳委員，您今天這個事情做得很對」。