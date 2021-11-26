大陸澎湃新聞26日報導，德國社民黨、綠黨和自民黨「紅綠燈」聯合政府將於12月初正式成立，對中國強硬表態的組閣協議文本出爐。上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院「歐洲研究」特色研究生班負責人胡春春表示，這份組閣協議的對華表態，非常明顯地體現綠黨和自民黨色彩，而不是社民黨色彩。」中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建指出，這體現出新執政聯盟「為革新而革新」，但仍希望保持中德關係在比較穩定的架構內運行。他說，新的三黨政府如何在部門利益分歧和黨派政見差異的雙重矛盾中，體現相對一致、統一、平衡的對華政策，這本身就是一個問題。

澎湃新聞報導，對於德國三黨組閣協議中的涉華表述，崔洪建分析，首先這體現了新執政聯盟「為革新而革新」。他指出，執政聯盟想樹立自己形象，對美、對俄、對華想打造有區分的立場。梅克爾時期中德關係積極面大於消極面，合作大於分歧，而新聯盟想要「革新」，刻意對以前的表述做出了比較大的修改。

崔洪建指出，盡管中德關係的消極面可能增加、摩擦可能增多，但是這三黨還是希望保持中德關係在比較穩定的架構內運行。「協議中對華三重定位還是提及夥伴和合作，在順序上目前還是把合作放在第一位，這實際上也表明三黨內部有所妥協。」崔洪建表示，之前德國的對華政策也包含社民黨的主張，社民黨目前也是執政黨，「紅綠燈」聯盟想要革新也不能把社民黨「革掉」。

德國電視一台則評論：「紅綠燈並沒有計畫完全改變對華政策的路線，但是想顯得更加自信。」

與2018年梅克爾領導下的基督教聯盟黨（基民盟、基社盟）和社民黨達成的組閣協定相比，此次「紅綠燈」三黨對華姿態顯然更為強硬。2018年的協議雖然有一些負面措辭，但稱要加強與中國的夥伴關係，並稱中國的經濟發展是德國經濟界的「巨大機會」。梅克爾今年11月接受路透社專訪時也表示，「我認為完全（與中國）脫鉤是不對的，對我們有損害。」

這份組閣協議中的對華立場，未來究竟會在多大程度上予以落實？

胡春春表示，相對兩黨合作，三黨組閣談判的局面更為複雜，這份文本是一個妥協的結果，三個黨派都在文本中找到了「存在感」，但這種「存在感」在多大程度上能形成德國真正的對外政策，在具體的國際議題上貫徹下去，還是要看不同的外部環境和內部勢力所進行的角力。

一方面，德國自身需要消化三黨執政的問題，另一方面，也需要從國際背景和德國國內背景來理解這些表態。胡春春認為：「誇張地說，三黨協定涉華部分是對跨大西洋關係、對美國對華立場的表態；極端地講，這就是向美國表態的文本。」

崔洪建認為，實踐中可能出現這樣的情況：綠黨和自民黨從不同角度、各自分管的部門體現自己對華政策所謂「革新」的一面，包括強硬的態度、對中國內政的干涉；但一旦矛盾出現，又需要社民黨來調和。

崔洪建表示，「短期內中德關係會有比以前更大的風險，尤其是輿論和外交層面的衝突可能會有增多的趨勢，但是對雙方實際利益影響可能並沒有那麼大。如果雙方有意識共同管控分歧，可以把一些所謂觀念上、話語上、表述上的激進和冒險色彩對實際雙邊關係的影響降到最低。」

「三黨之中最難合作的就是綠黨和自民黨。」胡春春舉例說，對於是否要在德國許多高速公路上限速的問題，綠黨以環保為由支持，而自民黨以個人自由為由反對。胡春春指出，需要關注各黨未來作出妥協後能否安撫自己的傳統選民。

崔洪建表示，「接下來新政府要回答的第一個問題就是內部的三黨權力分配，和各部門的職能磨合。」各方本來有分歧，而且三黨博弈的難度遠遠高於兩黨協調。梅克爾執政時期形成的對華政策模式是，總理府制定基本規則，外交部處理具體事務。當中德雙方的事務性矛盾積累到一定程度，再由總理府來主導，通過領導人會晤或政府間對話來加以平衡。

但是新政府是否有可能形成這樣的「分工模式」，仍有待觀察。崔洪建表示，綠黨的對外和對華經驗不像社民黨那樣豐富，若與總理府出現分歧，綠黨可能堅持觀點，不會很快妥協。