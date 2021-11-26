今年27歲的周羿昕在永慶不動產林口A7重劃加盟店擔任經紀人，在個人臉書上大方分享，今年9月份獲得〈先鋒獎〉、〈百萬經紀人〉等獎項肯定的喜悅，身為10月壽星，他開心表示「這是最棒的生日禮物了！」從信義房屋轉戰永慶不動產短短半年多的時間，周羿昕業績突破300萬元，半年收入逼近150萬，不僅晉升到專案經理，甚至已經完成買房夢想，他認為「成交並不難，服務好每位客戶才是門學問！」

就讀醒吾科技大學行銷與流通管理系的他，從事過餐飲、運動用品銷售等工作，發現自己喜歡與人群接觸，因而開啟他對服務業的興趣。「當兵時誤打誤撞看到信義房屋的廣告，就投履歷去面試。」周羿昕笑說自己坐不住辦公室，嚮往業務工作彈性、可以天天往外跑，入行後靠著誠信服務，用心觀察買賣雙方需求，拼出〈百萬經紀人〉、〈服務品質獎〉、〈林口區屋主委託件數TOP 1〉等殊榮。

在信義房屋服務近3年，職位也達到業務主任，然而繁重的作業及會議，有違他原本想要的彈性業務生活，被迫犧牲生活品質，也漸漸失去繼續工作的動力！他認為「時間應該好好運用在服務客戶上」，於是他與同樣自老東家出身的學長—周佳緯店東交換工作想法後，決心給自己重新出發的機會，今年3月到永慶不動產林口A7重劃加盟店謀求更好的職涯發展。

永慶加盟四品牌聯賣流通案件多、客戶選擇多，成交速度快轉好幾倍，讓團隊業績穩健。(圖/永慶不動產提供)

收入沒有天花板 四品牌聯賣助攻近7成業績

當初離開老東家，除了自身累積下來的專業知識和服務經驗，其他資源都沒有帶走，隻身到林口A7新商圈重新建立人脈，「全數歸零，重新出發！」周羿昕透露。好在永慶加盟系統操作簡便，資訊功能整合齊全、易上手，行銷管道多元化，接觸到的產品類型也更多，「以前只能賣中古大樓，但現在可以涉獵店面、預售屋等，真的幫助業績成長很多。」

更令周羿昕驚豔的是，永慶不動產與有巢氏房屋、台慶不動產、永義房屋的深度聯賣，讓成交速度快轉好幾倍，業績聯賣率直逼7成。而且，永慶加盟四品牌流通案件多、客戶選擇多，許多友店夥伴也願意合作，大家一起銷售、一起幫客戶找物件，將時間花在刀口上！他舉例，上個月才成交的林口A7合宜宅，從帶看、出價、下斡旋到成交，3天內輕鬆完成。

今年還沒過完，周羿昕已經拚出300萬元的業績，圓滿成交19組客戶，平均每月成交2件，甚至半年的收入已經是當初在信義房屋的3倍，讓他直呼在永慶加盟體系「收入沒有天花板！」

值得一提的是，不受疫情三級警戒衝擊，周羿昕善用集團的「實境找房」等科技工具，協助客戶掌握室內外大小環境，自己也成立影音頻道「周週報好屋」，親自拍攝、剪輯影片，讓屋主委託的房子，有更多曝光機會，也讓買方找房更便利，他說「當時有南部客戶看到影片，還來電諮詢細節呢！」

周羿昕除了享受與人互動、時間自由的工作過程，下班後更與同事組隊打籃球，維持身體健康。(圖/永慶不動產提供)

「羿昕在哪、服務就到哪」 朝一店之長目標邁進

總是主動積極為客戶解決問題，想的比別人周到、提供誠實服務，讓周羿昕贏得客戶高度信賴與肯定。像是社區裡發生非自然身故，帶看前他就誠實不諱告知、並提供相關資訊，獲得客戶信任，最後順利成交，甚至客戶還介紹3位親朋好友給他。

另一個客戶是苦惱於房仲們給他的成交行情落差很大、讓他無從判斷，於是周羿昕藉由完整揭露、完整清單的永慶不動產〈透明房價一覽表〉，搭配專業分析，當天晚上帶看後，隔天下午就圓滿成交。周羿昕感性的說，「真的很謝謝客戶們的支持與信任，讓我能夠成為他們成家故事中的一部分。買賣屋是人生大事，給客戶安心的服務很重要！」

轉戰永慶不動產林口A7重劃加盟店才8個月的時間，周羿昕已經快速晉升到專案經理，也在今年買了人生第一間房子！然而，讓他最有感的，就是少掉很多不必要的會議，時間、行程掌握在自己手中，可以專注在客戶服務，也能安排連休，或是吆喝同事下班後打籃球，生活節奏和品質改善很多。

談及未來目標，周羿昕希望除了持續拚績效、推升自己業績和收入最高紀錄外，也期許自己能在兩年內成為管理職，朝向一店之長夢想更近一步！