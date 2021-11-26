傳統冬季定義，氣象局以每年12月至隔年2月為主，下月正式入冬，台灣地區將迎來一波「強乾冷空氣」，最低溫下探10度！氣象局長鄭明典指出，一股從北極分流出的「極地渦旋」正往東亞靠近，大陸華北、朝鮮半島、日本肯定受影響；如果冷空氣更南竄，台灣「絕對會非常有感」。

「對！就是北極振盪，負北極振盪」，鄭明典直言，下周四、五那一波冷空氣，不能說與「極地渦旋」完全無關。他指出，模式模擬發現北極低溫區分出3大股，其中一股往東亞接近的最冷，且低壓環流最完整，是主要的「極地渦旋」。

鄭明典強調，這種天氣預測的不確定性非常高，主要就在於「極地渦旋」通常不會越過北緯50度，萬一突破了，「整個東北亞首當其衝」，包括大陸華北、日韓一帶都會很冷；冷空氣若更往南走，台灣也會感受到極地威力，「稍微掃到邊就很冷了」。

以去年底的寒流來說，「負北極振盪」發威，導致台灣24小時內氣溫暴跌15度，急凍程度甚至比2016年的「霸王寒流」還要驚人，當時連墾丁南灣都冷得要死。