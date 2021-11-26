交通部長王國材26日赴台北市政府與市長柯文哲面談，討論基隆捷運規畫。（鄧博仁攝）

為解決基隆捷運爭議，交通部長王國材26日赴台北市政府與市長柯文哲面談，會後王國材指出，雙方對提出的路線已有共識，交通部也支持汐東段要延伸捷運東環段，柯文哲也表示，大方向確定後，再進行細部研究。

基隆捷運爭論不斷，柯文哲質疑基捷是騙局一場，屢炮轟中央，交通部長王國材今早赴北市府與柯面談，雙方約討論1小時後結束，2人步出市長室有說有笑氣氛融洽。

王國材指出，今天和柯文哲、市府團隊對於會議紀錄做了相當的溝通，初步就是雙方對於現在所提出的路線有共識，柯文哲希望汐東段要延伸到東環段才有效果，這部分交通部也支持。

他表示，方向確定後，交通部鐵道局將與北市捷運局就細節部分討論，盡速完成後續行政程序。

對於是否下月就可定案，柯文哲則說，專業討論要很久時間，大方向確定後，細節還要做很多研究，至於機電系統將是一致。

柯文哲狂轟基捷是騙局，他表示，目前基捷問題是變成民生汐止線東延段，但北市資源會優先放在捷運環狀線，若只蓋東延段，沒有民汐線，他認為蓋完也沒效能。

王國材日前稱等柯文哲心情好一點再與他會面，柯文哲也說將討論資源分配問題，今天2人在北市府會面，王國材早上接近9時抵達市府，柯文哲出來迎接。

2人先是以手肘碰手肘打招呼，現在媒體喊要不要握一下手，2人才握手讓媒體拍照，柯被問到今天心情有沒有好一點，他僅以「呵呵」回應。