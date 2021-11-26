明星姊妹檔大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）分別在2010年、2005年結婚，未料大S的婚姻日前畫下句點，與汪小菲10年婚姻告終，重返單身的大S昨(25日)現身聚會，外型清瘦，跟過去主持《娛樂百分百》時差不多，有網友則挖出當年小S結婚前在節目上跟姊姊的聊天內容，當時大S預言小S婚後會關進婚姻的城堡，和姊妹及外界聯繫變少，小S不相信還表示願意打賭，如今看來，網友回應大S的預言似乎反彈到自己身上。

大S婚變後，一集在2005年6月播出的《娛樂百分百》近日掀起討論，剛開始小S無聊想問姊姊新工作內容卻被打槍，之後脫口問：「那妳跟藍正龍怎麼樣？」大S露出笑容回：「分手了」，讓全場頓時安靜，小S則驚訝問怎麼可以這麼平靜爆出一個大新聞，讓她有點承受不起，大S則嗆：「妳結婚我才承受不起咧！不是答應我今年不要亂結婚嗎？」

大S先前在節目裡態度輕鬆宣布和藍正龍分手。（圖／翻攝自 Youtube）

小S接著解釋，是因為遇到一個很好的男人，怕錯過所以想趕快結婚過夫妻生活，大S又問：「所以妳是很想過夫妻生活？」小S補充：「但我又很怕流失掉姊妹生活和家庭生活」，希望自己能兼顧，並透露前副總統呂秀蓮跟她說，婚姻就像一座城堡，自己跟老公在裡面，看起來很美卻有一定的寂寞程度，因為家人和朋友都在外面，小S強調：「可是，我當然不會嫁給一個會把我鎖在城堡裡面的人啊！」

大S跟小S打賭婚後會變成城堡裡的家庭主婦。（圖／翻攝自 Youtube）

大S見此說，雖然話是這樣說，可等到結婚後重心會改變，會開始重視公婆和夫家的家人，生了孩子後更沒有時間跟姊妹見面，並跟小S打賭從即日起到一年後，小S就會漸漸變成城堡內的家庭主婦，還放話要賭10萬台幣，見此，網友回應：「大S說的根本是自己，然後以為女人都會這樣，但其實小S不是這樣，生完沒多久，就把小孩丟給大S，跟老公去滑雪了」、「小S用時間證明她贏了」、「（現在）反而是大S住在城堡裡」。