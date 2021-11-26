大陸政府持續高壓監管網路企業，在阿里巴巴之後另一產業龍頭騰訊成為官方整頓重點，繼日前限制騰訊App上架後，最新又傳出大陸九大國企已禁止員工使用當地最盛行的通訊軟體微信。

港股26日網路科技股開盤低迷，騰訊開盤跌逾1.6％，現跌1.63％報470港元。

華爾街日報引述知情人士說法稱，包括中國移動、中國建設銀行、中國石油天然氣集團等至少九家國企，都在本周告知員工，禁止在微信上建立與工作相關的群組、傳送敏感訊息，要求關閉且刪除。

報導稱，國企管理人員告知員工，在微信上交流要謹慎行事，不應該傳遞與公事相關的訊息。微信是大陸最主流的通訊軟體，當前可能超過九家大型國企對該軟體疑似有資安方面顧慮，讓外界關注相關動態。

日前騰訊才遭遇致命懲罰，工信部要求應用商店，不能上架騰訊旗下新的App或是既有App更新版，必須在App獲得工信部安全技術檢測合格後才准許上架。