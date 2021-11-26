因應疫情造成外籍移工暫停入境，各大醫療機構看護、工廠移工短缺問題，勞動部近期核定「專案引進移工計劃」，要求雇主要為移工投保移工專門防疫醫療保險，泰安產險移工防疫保險已獲准銷售。

泰安產險表示，被核准的移工防疫險有二張，一是個人的「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」與一張是五人以上可投保之團體性「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」，每人保費為1054元與1022元；保障範圍為投保移工於入境起30日內，經合格醫療院所醫師診斷，確定罹患新冠肺炎(COVID-19)並經衛生主管機關列為「境外移入」病例，提供最高50萬元的實支實付住院醫療費用保障。

泰安產險說，此保障可給付治療COVID-19所發生的各項醫療費用，包含病房費、膳食費、護理費、醫師指示用藥、血液費用、掛號費及證明文件、救護車費、住院醫療費用及手術費等。

另外移工保險還有一項特色是，泰安產險表示，當理賠事故發生後，經取得移工書面授權同意，泰安產物可直接給付給醫療機構，減少雇主或勞工因先行墊付醫療費用造成經濟及作業上的負擔。泰安產物提醒，因國外疫情尚屬嚴峻，雇主申請移工入境台灣時，務必協助投保「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」或「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」，保障移工入境後30天的染疫風險，兼顧勞力需求及完善防疫工作。