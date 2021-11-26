28歲的傅姓女子，疑因其20歲的陳姓男友與他人有數十萬元的金錢糾紛，竟被4名惡煞強押上車後，從新北市挾持到台南安平，再通知家住台中的陳男南下處理。陳男抵達現場時，發現情況不對勁，趕緊逃往台南市警四分局華平派出所報案，警方迅速啟動快打部隊，將4嫌的座車攔截，順利救出被控制長達15小時的傅女。全案偵訊後，依組織犯罪、妨害自由等罪嫌送辦。

台南市警方在4人車上查扣的西瓜刀等犯罪證物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

據查，本月22日下午1點多，家住新北市的傅女，突然接獲陳姓男友的友人電話通知，請她前往新北市盧洲區某汽車旅館商談事情。傅女依約抵達後，對方突然藉口與陳男有金錢糾紛，要求傅女解決，並聯絡23歲邱姓男子、30歲莊姓男子、31歲張姓男子、28歲徐姓男子等4人，將傅女強押上車，一路南下載到台南安平，企圖引誘陳男出面。

23日凌晨4點左右，陳男接獲通知從台中南下抵達約見的地點附近時，發現遭人開車尾隨追逐，於是逃往華平所報案。員警根據陳男提供的車輛特徵，通報線上警網攔截圍捕，並循可疑路線來回梭巡後，在建平路段發現1輛可疑的白色自小客車，車內乘坐多人，經上前攔停盤查，果然發現傅女被夾在該車後座中間。

員警當場喝令所有人下車，並啟動快打警力前來支援，經控制現場後，當場逮捕涉案的邱男等4人，還在車上查扣西瓜刀1把及手機4隻等證物，順利將傅女救出。不過，4嫌卻否認挾持傅女，還辯稱是對方自願上車，但訊後仍依法送辦。