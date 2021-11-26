台灣疫情趨緩、通膨疑慮、低利率環境、加上市場資金充沛，房市買氣可望支撐明年房市呈現溫和增長，至於在房價方面，由於原物料、人工價格上漲，推升明年房價持平至小幅增長。營建股中如華固(2548)、達麗(6177)、冠德(2520)、交屋集中第4季的長虹(5534)、代銷業者的海悅(2348)，高雄建商京城(2524)、永信建(5508)、隆大(5519)，業績表現都受到看好。

房市自2021年第3季後，逐漸擺脫疫情陰影，看房來客數及市場買氣都聯袂回升，今年10月六都買賣移轉棟數2.38萬棟，月增11.3%、年增9.3%，為今年單月最高，其中桃園、高雄創下近10年來同期成交量最高紀錄；前10月六都累計買賣移轉超過21萬棟，這是2016年房地合一稅後，首度突破20萬棟。

第4季一向為房市傳統旺季、國內疫情趨穩、加上10月五大房仲門市業績皆月增高個位數~低雙位數，整體回至疫情前的水準情形下，市場人士預估，2021年全年度全台成交量將落於34~35萬棟，已擺脫房地合一稅後房市低迷之勢。至於在房價表現方面，第3季的國泰房價指數皆呈現溫和上漲，其中各縣市房價皆有明顯上漲趨勢。

值得注意的事，近一年來，房市多項政策的頒布及實施，包含針對賣方融資限制等等，雖然對首購、換屋影響不大，但是建商融資成數的下降，代表要準備更多的現金購地或建置，是否會影響未來股利發放率略較往年減少些，需要多加留意。

華固前三季稅後純益達16.72億元，每股純益達6.05元，下半年在三大案入帳下，今年營運有機會持續維持高檔；冠德前三季EPS4.53元；長虹前3季EPS0.77元，但廠辦交屋集中第4季，預計單季營運將大幅彈升；達麗第3季稅後淨利達3.71億元、EPS0.93元，創近十季新高紀錄，受惠美國西雅圖土地成功處分挹注下，法人看好全年獲利超越去年，除了業績亮眼之外，在高雄橋頭、岡山皆有庫存土地，另外，岡山商場將在農曆年前試營運；台積電確定高雄設廠，南台灣概念股京城、永信建、隆大前3季每股盈餘2.95元、5.05元、1.33元，外界多看好明年高雄房市及房價表現，南台灣建商業績展望樂觀。