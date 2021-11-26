近來天氣變化大，不少人因胸痛懷疑是心肌梗塞而赴急診，但目前普遍使用的診斷流程至少等待3小時才能確診或排除心肌梗塞。台大醫院結合全球32項研究資料證實，新型「1小時診斷流程」不僅提升效率，誤診比例也較低，每1000人僅有3人被誤判，遠低於傳統流程每1000人就有15人被遺漏。

胸痛病人是急診所有就診病患最主要的主訴之一，台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋指出，大約每10位急診患者就有1人胸痛，但最後只有1成的病人確診為急性心肌梗塞；但目前普遍使用的診斷流程，需在0小時和3小時各檢驗一次心肌旋轉蛋白濃度，不僅病人需要長時間等待，也可能造成急診壅塞情形。

李建璋指，2011年業界已研發出高敏感心肌旋轉蛋白試劑，靈敏度是傳統試劑的10倍以上，可望縮短心肌梗塞診斷流程；2015年，歐洲心臟學會開始推動1小時診斷流程，也就是在0小時和1小時各檢驗一次；2016年，李建璋和日本順天堂大學井上健司教授合作的跨國研究證實，亞洲人也可以安全使用1小時診斷流程。

但經過整整5年，只有少於5％的病人受惠於1小時診斷流程，不少醫師仍認為「觀察久一點比較安全」。因此台大團隊向全球32個研究團隊取得3萬0066人的原始資料，綜合分析後發現，每1000個急診胸痛病患中，若使用3小時流程，有高達15個心肌梗塞患者被誤判為正常；若使用1小時加速流程，只有3人被遺漏。

根據研究結果，李建璋指出「3小時診斷流程並不安全」，1小時流程不僅加速診斷，安全性也更高，應成為心肌梗塞標準診斷流程，不僅提升病患安全、減少急診擁擠，還可省下整體醫療支出。該研究已刊登在美國發行量最大影響力最高的的三大期刊之一《內科學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

李建璋強調，採用1小時流程確實要求很高，需要急診室和檢驗科密切配合，才能提升效率，考量實際運作情況，目前歐洲心臟醫學會認為，可調整為2小時流程；至於檢驗試劑取得並不困難，已引進台灣多年並取得健保給付。

目前全台採取加速流程的醫院仍是少數，在台大醫院也尚未全面推動。台大醫院急診醫學部教授陳石池表示，該研究證實1小時診斷流程的效果很好，未來會請所有院內急診部醫師一起來執行。