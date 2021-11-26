美國聯準會(Fed)態度轉鷹，新變種病毒來勢洶洶，衝擊台北股市今(26日)開低走低，台積電跌破600元大關，之前強勢的航空雙雄也拉回，華航盤中被打到跌停26.7元，大盤指數一度下挫至17381點，跌逾270點，失守17400點關卡。

美股周四(25日)感恩節休市一天，台股今開盤以17641.79點開出後，隨即失守17600點、17500點、17400點大關，台積電開盤失守600元，以598元開出後，盤中下殺至595元，航空雙雄也隨之重挫，華航一度殺到跌停26.7元，長榮航也來到25.9元，差一檔跌停。

聯準會24日公布會議紀錄顯示，愈來愈多決策官員暗示若通膨持續居高不下，將對加速削減購債持開放態度，並有意提早升息，反映Fed態度更趨鷹派，市場人士預期Fed在12月中旬的例會將做出擴大縮減購債的決策，甚至可能就是否提前結束量化寬鬆（QE）政策進行討論。

世界衛生組織（WHO）官員表示，世衛組織正在監測一種在南非新發現的新冠變種病毒，並將在周五召開一場特別會議，討論這個新變種病毒對疫苗和療法可能造成的影響，英國為預防病毒傳播，已經暫停多個非洲國入境英國的航班。