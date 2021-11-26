美國之音報導，在菲律賓與中國關係因南海有爭議島礁糾紛轉趨緊張之際，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）11月25日再次拒絕中國的要求，稱不會移走一艘故意擱淺在南海一處有爭議環礁上的年久失修的軍艦。洛倫扎納還敦促中國海警船應當離開這一地區，並停止阻攔菲律賓的補給船隻。

據美聯社報導，菲律賓國防部長洛倫扎納表示，根據1982年的聯合國海洋法公約，第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱：仁愛礁）位於菲律賓的專屬經濟區內。中國也批准了該公約。洛倫扎納說，2016年聯合國支持的海牙國際法庭常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）裁決，中國的「九段線」主張沒有法律根據，令中國的主權聲索失去任何法律基礎。

中國外交部發言人趙立堅周三稱，仁愛礁是「中國南沙群島」（即斯普拉特利群島Spratly Islands）的一部分，中方要求菲方信守承諾，拖走非法「坐灘」的軍艦。

洛倫扎納周四反駁趙立堅的說法，稱他不知道菲律賓有過什麼承諾，而那艘船從1999年就在那裡。如果有承諾，早就被移走了。他表示，菲律賓可以在那裡做任何事情，反而是中國是擅自闖入。

菲律賓1999年將登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在第二托馬斯礁，至今不願拖離，並且派遣部隊駐防，以此強化對島礁的主權主張。

此前，菲律賓外交部18日表示，3艘中國海警船16日在南中國海攔截兩艘菲律賓補給船，並發射水炮，迫使補給船無法運送食物給駐守第二托馬斯礁的菲律賓軍人。

美聯社說，中國的行動引發菲律賓的憤怒及警告。隨後，美國也表示，與菲律賓站在一起，重申在南海對菲律賓船隻的武裝攻擊，將促使美國落實根據兩個盟國1951年簽署的共同防禦條約所要求的共同防禦承諾。

在洛倫扎納與中國駐馬尼拉大使會談後，菲律賓海軍這個星期成功地向「馬德雷山號」提供了補給和換防人員。

同時，曾強調與中國密切關係的菲律賓總統杜特蒂在東盟領導人與習近平的網路視訊峰會上，憤怒地譴責中國的攔截行為。習近平沒有具體回應杜特蒂的話，但表示中國不會霸凌鄰國。

第二托馬斯礁距離菲律賓巴拉望省（Palawan）105海浬，位於菲律賓的200海浬專屬經濟海域範圍內。中國則以「九段線」主張聲稱享有歷史性權利，擁有南海大部分主權。越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、汶萊和台灣也宣稱擁有部分主權。