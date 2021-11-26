為深耕校園反毒意識，將拒毒意識向下栽根，台中市警二分局於25日與良玉國際同濟會志工至台中市北區立人國小，進行反毒犯罪預防宣導，現場140名師生參加，警方引導學童認識新興毒品誘惑、瞭解毒品危害及掌握拒毒的技巧，夫子們主動加入反毒宣導行列，防制學生藥物濫用問題。

台中市警二分局指出，「犯罪預犯宣導團」規劃一系列的校園反毒宣導活動，首站即到立人國小宣導，除輔導對毒品有所認識與防範外，同時透過動態及實作的活潑課程，包括毒咖啡、毒糖果等各式毒品，讓學童有更深一層的認識。

活動中請來可愛熊擔任主角現身說法，加深學童對毒品危害的認識，可愛熊一出現即引來學童的注目禮，提高興趣，現場氣氛愉快，可愛熊隨即講解吸毒後的精神變化，讓學童驚呼：「好恐怖」，加深學童印象。

另少年犯罪預防宣導官，以仿真毒品樣品盒做示範及可愛吸睛的變臉熊玩偶，向學生介紹現行新興毒品各種出現態樣，及若使用毒品後，吸毒的人會產生性格及外觀上如魔鬼般的轉變，使學生了解新興毒品的高偽裝性及使用後所造成的危害性。

台中市警二分局長陳家銘表示，校園安全是警政工作的重點，為讓反毒教育向下扎根校園，期望讓學生了解毒品對身體的危害，進而遠離遭受毒品侵害與誤食；活動最後加入有獎徵答及小禮物與學生互動，寓教於樂，讓學生記憶深刻。

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