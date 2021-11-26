昨天在NBA場上勇士又以116：96大勝76人，拿下近期的5連勝，戰績來到16勝2敗高居全聯盟第一，這期間除了陣中巨星柯瑞(Stephen Curry)表現突出之外，威金斯(Andrew Wiggins)和普爾(Jordan Poole)也成了最大幫手，而柯瑞提到威金斯不亦樂乎，繼續開著「隔扣唐斯(Karl-Anthony Towns)」的玩笑來激勵對方。

Steph lets Wiggins dunk on him in locker room before games as he yells out KAT's name 🤣 pic.twitter.com/izlIBc3mQg — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 25, 2021

威金斯在11月11日面對老東家灰狼砍下本季新高35分，場上兩度飛身隔扣老隊友唐斯，讓全場驚呼連連，而之後他的開關被徹底啟動，過去5場能砍下23.6分，命中率高達56%，之前威金斯曾提到說，柯瑞賽前常提醒他隔扣唐斯的事，藉此激勵他在比賽中有更好的發揮。

而沒想到搞笑的柯瑞還是繼續用這個話題來激勵威金斯，柯瑞在賽後受訪時說：「我還沒有傳給威金斯隔扣唐斯的圖片，但我賽前在更衣室要他隔扣我，而我自己大喊著唐斯的名字，這感覺非常棒。」柯瑞邊講邊露出微笑，現場媒體也都被他逗樂了。

或許柯瑞不斷激勵真的有用，原本場均大約17、8分的威金斯在打完灰狼之後表現更突出，過去8場比賽(含對灰狼)能攻下平均23.3分，命中率高達55%，唯獨外線36.6%還有進步空間，其中對暴龍轟下32分、對活塞27分、對黃蜂28分、對灰狼35分。

目前威金斯整季18場都是先發，平均打29.7分鐘，場均19.1分4.4籃板1.6助攻，投籃命中率49.6%、外線36.2%、罰球75.7%，目前平均得分來到全隊第2多、籃板第4、命中率第5，整體表現呈上升趨勢，若威金斯能繼續有穩定發揮，加上克雷湯普生(Klay Thompson)和懷斯曼(James Wiseman)回歸，勇士有望再創高峰。