65歲金鐘視帝李天柱因在古裝劇《後宮甄嬛傳》飾演「蘇公公」一角，在大陸人氣高漲，不過他上《聚焦2.0》表示，希望台灣電視台不要再重播該劇，應該給觀眾新的衝擊，同時也分享當時拍攝時的慘況。

李天柱在節目現場演一段 《後宮甄嬛傳》蘇公公一角。（年代新聞提供）

李天柱表示當初拍戲時脊椎長骨刺，加上「蘇公公」必須弓著腰詮釋，一下戲常痛到無法彎腰也無法挺直，得吃止痛藥並戴護腰支撐身體，無奈說：「骨刺是年輕時摔到尾椎骨就留下病灶，但以前不怕，現在老了吃到苦頭，只能提醒自己做事情要慢一點。」

李天柱私下最大興趣是打撞球，球齡已超過30年。（年代新聞提供）

演了40年的戲，李天柱說很多時候為求逼真，演員都會來真的，但身為老戲骨，他常常只靠表情與肢體語言，就能準確表達主角情緒，他現場示範，不背實體重物演繹身體有負重感，深厚演技讓來賓驚呼連連，笑說：「很多時候觀眾都被騙了！」

除了演戲，李天柱私下最大興趣就是打撞球，往往一打就是4、5個小時，球齡已超過30年，各種花式撞球都難不倒他，也藉著打撞球靈活腦力、拉筋、預防五十肩。以上內容將於本周六（27日）晚8點在年代新聞50頻道播出。