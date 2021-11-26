國民黨KK政線26日表示，做為台積電高雄廠預定地的中油高煉廠整治場址3-3區，24日驚傳趕工意外，造成1人死亡，要求巿長陳其邁必須立即公開事故真相，檢討勞動檢查、工安管理，期待台積電，但「再趕也不能趕出人命」。

KK政線所屬國民黨高雄巿議員陳麗娜指出，為了趕在明年2月完成土汙整治，3-3區在24日下午3時55分，發生整治廠商人員遭砂石車車斗壓傷意外，傷者由中油廠消防隊救護車緊急送醫。且據了解，傷者後來已經不治身亡。

陳麗娜指出，中油高煉廠雖然第一時間就已經通報，但事發至今已經2天，高巿府工務局卻沒有任何說明，勞工局也沒有任何勞檢事故調查，陳其邁有沒有到醫院探視也不知道，市府整個作為，讓人感覺是封鎖新聞、粉飾太平。

同黨議員李眉蓁指出，為了趕工，不久前曾發生挖斷水管造成缺水、挖斷電纜線造成附近居民沒電可用，現在又發生工安死亡事件，如果不能深刻檢討，同樣情況可能不斷上演。該停工就停工，絕對不能讓「趕工害死人」。