喬福機械在手訂單能見度雖看到明年第一季，出貨因控制器晶片短缺、海運缺櫃又塞港而延宕，造成第三季本業虧損55萬元、又認列匯損，每股虧損0.03元，前三季EPS降至0.04元。今年力拚小賺。喬福今(26)日下午將舉行法說會，說明第三季財報及營運展望。

喬福第三季營收近5337萬元、本業虧損55萬元、稅前虧損近372萬元、本期淨損297.3萬元，每股虧損0.03元，與去年同期美國疫情爆發後，經銷商拉貨停滯，每股虧損0.17元相比，虧損已有顯著改善。

喬福前三季營收2.87億元，本業獲利771.8萬元、稅前淨利252.2萬元、本期淨利322.1萬元，EPS為0.04元，與去年同期每股虧損0.38元相比，轉虧為盈。10月營收0.12億元，年減68.38％；前十月營收2.99億元，年成長29.75％。

喬福表示，喬福最大市場在美國，由於海運運費飆漲又塞港，美國總統拜登又發表將壓制運費的言論，美國經銷商認為運費即將下跌，下單不提貨，完工機台都擺放在喬福廠內，這也是喬福第三季營收及出貨都下滑，預收貨款金額不減反增的主因。