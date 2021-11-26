原住民傳統生態知識（Traditional ecological knowledge TEK）與生物多樣性保育有著密不可分的關係，原住民族運用自然資源、與自然相依存的方式，使在地的生物多樣性得以延續及保存。林務局指出，根據聯合國農糧組織（FAO）發表的報告指出，原住民雖然僅佔全球5％人口，卻是守護環境的關鍵。

林務局指出，原住民重視與自然的連結，選擇栽種適應當地環境的原生物種，生產的糧食不只能適應各種極端氣候，連帶利用週遭環境生活的動植物，在原住民族永續的生活方式下被保存下來，使當地的生物多樣性得以維繫。

為此，林務局將在28日起於市定古蹟保育小站推出「VUVU的山林記憶—原民文化與生物多樣性」特展，以屏東霧台地區的原鄉部落為例，透過一塊小米田展現出的生態樣貌，帶領觀眾認識田間與周遭山林的生物多樣性，並學習原住民傳統山林智識，進而守護自然資源。

這次展覽希望透過淺顯易懂的說明，搭配沈浸式場景及影音互動多媒體裝置，帶領大家探索臺灣豐富的原民小米文化，一起學習原住民族尊重自然的精神，維護在地生物多樣性。

除了有趣的展覽內容外，從2021年12月起至2022年5月更規劃了多場結合本次特展主題的系列活動，內容囊括專家講座、手作體驗、親子活動及生態解說導覽四大面向，透過不同專家分享及手作體驗等方式，讓大小朋友一同學習部落裡傳統動植物的多元運用及文化意涵。在欣賞展覽之餘，也能深入體會與自然共生的意義，了解維護在地生物多樣性的重要。