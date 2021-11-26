隔夜美國金融市場包括股市在內，因感恩節假期休市，但在聯準會可能加快縮表和升息進程的疑慮籠罩下，美股期貨走跌，受此打擊，周五香港股市開低後加速下挫，恆生指數開跌0.96%，目前大跌1.8%，報24296.10點，稍早前一度跌至24285點，創下10月6日來盤中新低。

國企股(H股)目前下跌1.5%，為8675.23點。

道瓊指數期貨目前跌285點或0.8%，報35464點。標普500指數期貨跌0.65%，那斯達克指數期貨跌0.35%。

其他亞洲主要股市亦表現疲弱，目前日經指數重挫2.24%，南韓KOSPI指數跌0.7%。全球疫情升高，以及南非新發現的新冠變種病毒來勢洶洶，亦使亞洲股市承壓，旅行相關股表現疲弱。

恆生科技股指數目前大跌1.61%，主要成分股跌多漲少，金蝶國際下挫4.36%，跌幅最大。

此外，重量級成分股騰訊下跌1.63%，《華爾街日報》報導，中國至少有9家國有企業以安全顧慮為由，限制員工使用微信。

快手和美團均下跌2.5%，小米跌1.74%，瑞聲科技跌2.5%，舜宇光學跌3.2%，阿里巴巴跌1.5%。

博奕股漲多回吐，銀娛和金沙中國均跌逾4%。