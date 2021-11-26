2021年台灣企業基本面亮眼、台股表現領先全球，連帶ECB市場對台股掛牌企業發行的關注度亦高，開發金(2883)旗下凱基證券今年初順利完成台郡(6269)ECB案後，再次獨家取得國內軟式銅箔積層板(FCCL)大廠台虹(8039)第一次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案，籌資金額達7千萬美金。本案再次透過整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台，以一條龍的專業服務，共同執行包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達3倍以上。

台虹科技為全球前三大軟性銅箔基板製造商，隨著5G手機換機潮及高頻高速應用趨勢，LCP(液晶高分子)及MPI(改質後聚亞醯胺)高頻材料將成市場主流材料。目前高頻材料占台虹營收5~7%，由於美系大廠5G手機滲透率提升與機種比重增加，對台虹未來營收及獲利潛在貢獻可期，台虹也將積極進行擴廠計畫，預期在2022~2023年會有較大進展。此外，台虹初期鎖定車用視聽功能之軟板應用，隨著電動車成為未來運輸趨勢，而其高電子化的程度，也將有助台虹打入其它電動車廠供應鏈。

本次ECB己獲准發行並於11月25日完成訂價，轉換價為每股新台幣53.5元，按當日之收盤價每股新台幣46.45元計算，溢價率約高達115.18%。該ECB存續期間為五年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易。台虹科技本次發行ECB美金7千萬元，採面額發行，約當新台幣19.453億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需。本次可轉換公司債的發行鎖定新台幣匯率，對台虹科技的財務風險更低，更有利於企業海外舉債之活動。估計本次ECB認購後，外資對台虹的整體持股占比更將向上攀升。

主辦承銷商凱基證券亞洲表示，台虹科技是國內軟板業的績優企業，首次進行海外籌資，在國際投資圈引發熱烈的迴響，為台灣企業向海外市場募資再寫新頁，也證明凱基證券亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力。凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力，為企業跨境募得更低成本的營運資金，協助企業朝向永續發展，也充分顯現凱基證券在國際資本市場的實力。