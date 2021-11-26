感恩節後台股出現急殺，市場研判美股漲多拉回，美對陸企提出黑名單，以及緊接著聖誕節及新年等假期將至，外資法人放假出脫持股等因素，造成台股一度急跌逾250點，失守月線；而新台幣匯價方面，今早台北外匯經紀公司新台幣以27.85元開盤，貶值4分。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，上市櫃企業第三季財報告一段落，接下來進入財報空窗期，加上年底將屆，預期在作帳及作夢行情推升下，業績題材中小型股將受資金追捧，成為台股布局亮點，由於台股多頭格局持續，若遇市場震盪，建議可逢低布局中小股票型基金。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，第四季以來銷售動能增溫，成為挹注市場信心。像是美國10月零售銷售表現持續上揚，就意味著供應鏈瓶頸與物價飆漲的現象，並未影響消費者的採購意願。美國10月整體零售銷售金額比9月增長1.7%，不但超出市場預期1.4%，也比前一個月0.8%加速成長；主要零售商Walmart與Home Depot上季財報也依舊強勁，凸顯消費者家用需求仍然強勁，經濟緩步走揚帶動消費續揚。

新光店頭基金經理人強調，明年科技界各式新應用崛起，台股相關供應鏈，例如第三代半導體、高速介面普及、伺服器快速成長等，都是明年台股值得留意布局的新應用，尤其是近期全球元宇宙話題十足，商機圍繞在資料中心，明年相關廠商資本支出擴增，伺服器為主要運算處理平台，需求將大增，另外，元宇宙刺激VR朝無線化發展，帶動WIFI模組、電池模組商機大增，亦有長線發展空間。