PCB廠健鼎(3044)前10月合併營收為517.08億元，年增14.03%，健鼎表示，全年營收可望創下歷年新高，歐系外資認為新產能加入將推動營收成長，HDI營收上揚亦可帶動利潤率增長，給予健鼎「買進」評等，目標價150元。

雖然電子產業供應鏈受長短料缺料影響，健鼎因車用/伺服器/網通等產品出貨暢旺，今年前3季營業利益48.51億元，稅前盈餘55.52億元，稅後盈餘43.34億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘8.25元，高於去年同期之8.17元；累計前10月合併營收為517.08億元，年增14.03%。

健鼎表示，目前電子產業鏈變數不少，不過第4季營收可望維持第3季水準，全年營收可望創下歷年新高。

健鼎湖北仙桃三廠已開始量產，新增約10%產能，總產能由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

歐系外資最新報告指出，我們相信健鼎多樣化的產品組合可以讓公司渡過特定終端需求下滑週期，HDI因產能擴充營收貢獻不斷增加，亦有助於利潤率上升，預期新產能加入將推動營收成長，HDI營收上揚亦可帶動利潤率增長，給予健鼎「買進」評等，目標價150元，健鼎盤中股價逆勢走高。