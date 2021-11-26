JKF女郎賈曈曈身材性感、臉蛋甜美，據傳有34E上圍，更是JKF女郎之一，未料24日凌晨卻傳出涉毒被逮，目前檢方複訊後諭令5000元交保。而稍早JKF也火速做出回應，聲明強調不能容忍任何女郎私下有任何違法嫌疑，即日起除去賈瞳瞳JKF女郎身分。

賈曈曈2年前曾上節目《國光幫幫忙》，該集主題是「正妹的煩惱」，當時她在節目中報出身高體重，分別是165公分、49公斤，三圍是34E、26、33，雖上圍傲人，但她卻認為在青春期時容易被人排擠，還批評她身材很噁心，也因身材好讓她穿不下學校統一尺寸的泳衣，有回還因為胸部造成視線死角，不小心從樓梯滾下去，因此休養了一星期。

賈曈曈今凌晨仍發文。（圖／翻攝自trtrom0715 IG）

賈曈曈更說，因為上圍跟他人不同，讓她網購時很難買到適合的內衣，曾經有次砸了快上萬買內衣，到貨後一件都穿不下。然而近日卻傳出她一人凌晨在板橋街頭遊蕩，被警方盤查後搜出約9公克毒咖啡包3包，因此被逮，檢方複訊後諭令5000元交保。

對此，JKF稍早出聲：「JKF嚴選清新正派的女郎為娛樂圈帶來以性感為主流的形象訴求，JKF女郎也是人氣和高顏值的代表。因此會強烈譴責凡私德有爭議、違反善良風俗、觸及法律之女郎本集團一律不予錄用並且除名。」

而賈曈曈自己凌晨在IG發文，未提涉毒被逮之事，只曬辣照說：「越長大越想表達的話越少，真想永遠當個小孩子，過著無憂無慮，離開這世界的喧囂」，引來網友回：「還能發動態啊，真的猛」、「會刪留言耶」、「善待自己，遠離XX」、「警察局被抓那個是妳嗎？」。

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