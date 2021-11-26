靶材廠光洋科爆發經營權之爭，晶圓代工廠台積電發函光洋科表達2點立場，期盼爭議能盡快平息。

台積電在信中表示，光洋科長期提供銅管回收及先進靶材等服務，目前由董事長馬堅勇帶領的技術團隊與台積電同時進行多項技術合作，對台積電在先進晶圓製造及循環經濟面向上，有顯著貢獻與績效。

台積電強調，為確保可靠的在地供應與專業技術合作的延續，希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案，未來雙方亦能繼續共同開發更多的技術合作案，共同成長，共創雙贏。

台積電表示，一向認為穩定而且值得信賴的供應鏈夥伴，是維持及強化台積電競爭優勢的重要關鍵因素。對於供應鏈夥伴經營與技術團隊的穩定運作，將會持續關注並提供協助。

台積電指出，期盼光洋科目前的經營團隊人事爭議事件，能夠盡快平息，並回歸正常及穩定營運模式，同時向經營及技術團隊長期以來對台積電提供的優質服務表達謝意。

光洋科董事會於11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，引爆經營權之爭，馬堅勇、王炯棻兩人皆稱自己是光洋科的董事長。兩派人馬也都分別召集股東臨時會，並向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。（編輯：趙蔚蘭）1101126