鍾男於家中藏有1把自製霰彈長槍、13顆子彈、2枝武士刀等物，被逮回偵辦。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄警方接獲杉林區有一男非法持有霰彈獵槍，還會在附近山區出沒，經過蒐證跟監後，到男子家中逮人，果真在他房間床上發現槍枝和子彈，以及武士刀，他聲稱槍枝是過世父親遺留後來才改造，他不清楚來源，也承認曾到山上打過山羌，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市刑大員警接獲情資，指稱在高雄市杉林地區一男子有吸食毒品惡習，非原住民身份卻擁有霰彈獵槍，還經常持槍在杉林區附近山區出沒，警方組成專案小組展開調查，發現這名44歲的鍾姓男子就居住在杉林區，平時無業且出入不定，確有經常在山區活動，研判與檢舉所指上山打獵之情資相符。

經專案小組跟監、埋伏，掌握鍾嫌出入動態後，於24日到他杉林區的住家逮人，這些槍和刀就擺在他的床上，他自稱這些槍和子彈都是過世的父親遺留下來，也不清楚來源，後來接管後才開始進行改造，他也承認曾持槍到山區打過山羌，警方查扣1把自製霰彈長槍、13顆子彈、2枝武士刀、槍枝改造工具等證物，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！