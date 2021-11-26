封測龍頭日月光投控(3711)旗下電子設計製造（EMS）廠環旭電子(601231.SH)宣布，全資子公司環鴻電子與功率半導體公司氮化鎵系統（GaN Systems）簽訂股份認購及戰略業務協定，成為新一輪融資的戰略投資者，並共同投入第三代半導體的功率電子應用研發。

氮化鎵系統從事氮化鎵材料相關產品的設計開發和生產，隨著電源解決方案轉向更小、低成本和高效的功率系統，帶動氮化鎵市占率加快成長，公司先進技術亦獲產業領先客戶認可。此次募資將用於加速氮化鎵技術在汽車、消費者、工業和企業市場的開發和應用。

氮化鎵為新興第三代半導體技術的最關鍵技術之一，由於材料獨特性，可提供更快的開關頻率、更優異的散熱性能和更高功率。氮化鎵系統目前已開始向客戶出貨，預計未來幾年產品需求將會放量，客戶亦將使用更多產品，提高電源系統的能效。

氮化鎵廣泛應用於車載充電器、DC-DC轉換器和電動汽車牽引逆變器、資料中心電源、行動電話充電器，以及需要快速充電、降低功耗、更加小型化的設備，這些特性也有助於提升電動汽車的續航里程。

氮化鎵系統執行長Jim Witham表示，環旭是公司在製造功率模組和其他電源管理產品的戰略合作夥伴，此次將進一步成為在氮化鎵半導體應用方面的戰略供應商和合作夥伴。未來雙方將共同把先進的氮化鎵電力電子產品推向市場，尤其是電動車電源模組市場。

環旭董事長暨執行長陳昌益表示，除了電動車功率電子產品外，未來幾年氮化鎵在各種應用中將越來越普及。透過攜手氮化鎵系統，希望為客戶提供更優質、更高效服務，以及更具成本效益的電源解決方案，並在此過程中實現更低的碳排放。