新冠肺炎疫情在歐洲復燃，全球再度陷入疫情危機，今日檢測族群領軍衝鋒，亞諾法(4133)率先衝上漲停，富齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)漲幅在4%左右，興櫃股中的普生(4117)、博錸(6572)及金萬林(6645)漲幅在12~18%不等，在檢測族群的飆風下，上市櫃生醫股逆勢揚升，成為盤面的人氣焦點。

未來雖有通膨與升息等不確定因素干擾，不過，生技醫療產業除了有疫苗、檢測試劑、口服藥等題材面撐腰，保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔說，長期來看產業還具有抗通膨特性。據統計數字顯示，自1990年以來，醫療產業指數長期波動率約為14.4%，與S&P500指數13.3%差異不大，僅高於必需性消費產業及公用事業產業，相較同期間科技產業波動率高達21.6%。

目前輝瑞已經針對旗下新冠口服藥向FDA提出緊急授權申請，而美國政府為抑制疫情，擬撥款53億美元採購口服藥，對生技產業是一項大利多。據高盛證券估計，新冠肺炎口服用藥市場潛在規模於2022年至2023年將達到150億美元至200億美元左右。

瑞磁生技ABC-KY前10月營收2.42億元，成長14.73%，第4季在手訂單不少，包括17項腸胃道、20項呼吸道多元分子診斷試劑及新冠肺炎檢測試劑，而授權客戶IDEXX第4季進入商業化準備階段，法人看好，全年營收表現可望優於去年。